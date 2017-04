Federico Zampaglione: esce libro "Dove Tutto è a Metà", con colonna sonora

Federico Zampaglione, cantautore dei Tiromancino, annuncia che il libro "Dove Tutto è a Metà" è finalmente in libreria, accompagnato da una propria colonna sonora.

Dopo il singolo, Federico Zampaglione annuncia che "Dove Tutto è a Metà" è da oggi 4 aprile finalmente anche in libreria. Il brano uscito pochi giorni fa, infatti, fa da sfondo alle storie dei protagonisti del romanzo, ed è la prima volta che un libro ha la propria colonna sonora.



Il cantautore dei Tiromancino rivela su Facebook: "Tutto è nato una sera a cena in un ristorante di Testaccio. Volevamo scrivere insieme (con Giacomo Gensini, altro autore del libro, ndr) un altro film ... Poi ci siamo guardati e quasi all'unisono ci siamo detti 'Ma un libro?!'. Da quel momento infiniti pomeriggi passati a scrivere, cancellare, inventare, ricordare, litigare, trovare soluzioni, esaltarci e riempirci di dubbi... Ma fondamentalmente divertirci come due ragazzini che giocano con la creta, plasmando personaggi di fantasia ispirati a volti che conosci".



"La musica e il suo ambiente pieno di gioie e dolori a fare da sfondo a una storia che potrebbe succedere ad ognuno di noi.. Una storia dove amicizia, amore, passione, paura, ambizione e insicurezza si intrecciano.. Dove i personaggi cercano, come equilibristi, di rimanere in bilico tra le loro fragilità e i loro punti di forza.. - racconta Federico Zampaglione - Nel tentativo di non sentirsi più a metà, eternamente rivolti a quello che non c'è... Innamorati di un sogno che rischia di svanire con le prime luci dell'alba. Io e Giacomo ci abbiamo messo anima e cuore per farlo, ora tocca a voi farlo volare".