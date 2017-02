Unar: dopo Iene intervengano Gentiloni e Boschi, dice Mollicone (FdI)

Federico Mollicone di Fratelli d'Italia chiede l'intervento del governo sullo scandalo Unar sollevato da Le Iene.

"Il servizio delle Iene andato in onda sull'Unar denuncia una situazione al di là di ogni immaginazione e decenza. La notizia di finanziamenti a circoli e associazioni omosessuali dove si pratica, come visto nelle immagini, prostituzione maschile e nessuna attività culturale contro le discriminazioni per cui sono stati finanziati è di una gravità estrema e getta una luce inquietante su tutta l'azione dell'Unar, già famoso per essere intervenuto a censurare libere dichiarazioni di Giorgia Meloni e di altri parlamentari violando il dettato costituzionale", denuncia in una nota Federico Mollicone, responsabile nazionale della Comunicazione di Fratelli d'Italia.



"Se confermato quanto denunciato e ripreso dalle Iene crediamo che il ministro Maria Elena Boschi e il Presidente Paolo Gentiloni debbano intervenire immediatamente ottenendo, intanto, le immediate dimissioni del presidente Spano - che sarebbe anche risultato iscritto ad uno dei circoli finanziati dall'organismo da lui presieduto - e avviando un'indagine interna per stabilire come siano stati assegnati i finanziamenti", chiarisce l'esponente di FdI.



"In più, - conclude Mollicone - riteniamo che ci sia materia per la magistratura e la Corte dei Conti che auspichiamo vogliano intervenire".