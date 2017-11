Spot Monte dei Paschi oltraggia memoria David Rossi, dice Mollicone (FdI)

Federico Mollicone, responsabile nazionale Comunicazione di Fratelli d'Italia, chiede che venga ritirato lo spot del Monte dei Paschi di Siena.

"Mentre in Commissione banche verranno sentiti gli organi di sedicente controllo, continua a girare sul web il nuovo spot di MPS realizzato da una grande agenzia internazionale, il cui claim recita 'Cadere è la prima cosa che impariamo. La seconda è rialzarci'. Il senso di queste parole offende e oltraggia la memoria di David Rossi, già portavoce e braccio destro di Mussari, sulla cui morte aleggiano ancora sospetti e dubbi fortissimi" denuncia in una nota Federico Mollicone, responsabile nazionale Comunicazione di Fratelli d'Italia.



"Cosa dovrebbe pensare la vedova Antonella Tognazzi a cui va la nostra sincera solidarietà per un 'suicidio' inverosimile e mai dimostrato? - domanda - Ricordiamo che il manager aveva avvisato la madre che sarebbe passato per cena e nel video interno si vedono due uomini che invece di soccorrerlo dopo la terribile caduta dalla finestra se ne vanno e lo lasciano agonizzante".



"Ora auspichiamo che la Procura di Genova, anche alla luce delle dichiarazioni rilasciate dall'ex sindaco Piccini alle Iene, con cui mette in dubbio il suicidio, possa fare finalmente chiarezza. Chiediamo, pertanto, all'Autorità garante del Mercato e della concorrenza di imporre a MPS il ritiro dello spot" chiarisce l'esponente di FdI.



"Nel merito della Commissione sul sistema bancario, è evidente che Consob e Bankitalia non hanno vigilato sulla voragine di soldi che Mps e le altre banche hanno prestato agli amici degli amici i cui nomi cominciano a filtrare oggi sui giornali, costringendo poi lo Stato al salvataggio. - conclude - Una commissione farsa che non farà certo in tempo ad arrivare alla verità e non dimostra nemmeno di volerlo fare. Siamo solidali con i comitati di cittadini e imprenditori derubati dal comitato di affari bancario che ha gestito impunemente miliardi di euro".