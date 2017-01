Vaccini: oltre a obbligo anche radiazione da Albo per medici obiettori, chiede Gelli (PD)

"L'interlocuzione sull'obbligo vaccinale avviata proficuamente dal Ministero della Salute con le Regioni ai fini dell'accesso ai percorsi scolastici, è senza dubbio un'ottima notizia. E' questa la via da seguire per rispondere rapidamente a quel preoccupante calo delle coperture registratosi negli ultimi anni" dichiara in una nota il responsabile sanità del PD, Federico Gelli.



"E' da un anno che caldeggiamo la via dell'obbligo vaccinale per l'accesso alle scuole e, personalmente, continuo a rilanciare anche l'idea della possibile radiazione dall'Albo per quei medici che continuano a sconsigliare ai genitori il ricorso ai vaccini. - afferma inoltre - C'è la necessità di prendere decisioni anche dure per stroncare prese di posizione antiscientifiche come queste, che mettono a rischio la salute pubblica e di contrastare con ogni mezzo possibile la pericolosa disinformazione che circola sul web che mette in allarme intere famiglie che credono a queste falsità."