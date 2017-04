Vaccini: giusto radiare medici che sono contro, dice Gelli (PD)

Federico Gelli del PD plaude alla radiazione del medico Roberto Gava, che è contro le vaccinazioni di massa.

"La decisione dell'Ordine di Treviso è severa ma necessaria. E' arrivato il momento di mettere un punto alle troppe ambiguità che caratterizzano il tema vaccini. Frasi come 'non sono contrario ai vaccini ma..', non possono essere più tollerate perché antiscientifiche e pericolose per la salute pubblica. Gettare ombre e dubbi su una delle più grandi scoperte scientifiche della storia della medicina mette a rischio le vite di migliaia di persone e, di fronte a questo pericolo, dobbiamo avere il coraggio di intervenire in maniera decisa e dura",l dichiara il responsabile sanità del PD, Federico Gelli, commentando la notizia della radiazione di Roberto Gava da parte dell'Ordine dei medici di Treviso.



"Per questo motivo - assicura - la legge su cui sto lavorando, che renderà obbligatorie le vaccinazioni in tutta Italia per le iscrizioni a scuola, prevede penalizzazioni, che potranno arrivare fino alla radiazione, per quei medici che diffondono notizie fuorvianti sui vaccini arrivando a sconsigliarne l'utilizzo".