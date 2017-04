Treviso: radiare infermiera che ha finto di vaccinare bambini, dice Gelli (PD)

Federico Gelli, responsabile sanità PD, commenta il caso dell'infermiera di Treviso.

"Si indaghi per scoprire i motivi che hanno spinto l'assistente sanitaria a mettere in pericolo la vita di oltre 500 bambini e si faccia in modo di interrompere per sempre l'attività di questa professionista", dichiara in una nota Federico Gelli, responsabile sanità PD, commentando la notizia di un'assistente sanitaria della Asl Treviso che avrebbe finto (il condizionale è d'obbligo) di vaccinare i bambini.



"Mi auguro che non ci sia alcuna correlazione fra le campagne di disinformazione contro i vaccini di questi ultimi mesi e il folle comportamento di questa donna. - afferma l'esponente dem - Se così fosse, dovranno sentirsi responsabili di quanto accaduto coloro che ogni giorno investono il proprio tempo nel raccontare false notizie a proposito dell'importanza delle vaccinazioni. Qui siamo alla presunta mancata erogazione di un servizio richiesto e pagato dai cittadini".