Stop subito superticket in attesa di abolizione totale, dice Gelli (PD)

Federico Gelli del PD sull'abolizione dei ticket.

"Non posso che essere d'accordo con la decisione del ministro della Salute Lorenzin e delle Regioni di avviare nuovamente un tavolo di confronto che studi, se possibile, l'abolizione dei ticket o, quantomeno, che li ridisegni alleggerendone il peso in base al reddito. La proposta di abolire questo balzello era già allo studio del gruppo di lavoro sanità del PD da oltre un anno. Certo, trovare la copertura economica per un importo pari a 3 miliardi non sarà semplice", dichiara in una nota Federico Gelli, responsabile sanità PD.



"Di sicuro, all'interno di una più ampia revisione della compartecipazione alla spesa che porti ad un progressivo superamento dei ticket, quello che possiamo proporre fin da subito è l'abolizione del cosiddetto 'superticket' da 10 euro sulla ricetta medica, a distanza di quasi 6 anni dalla Finanziaria 2011 che lo introdusse. - sottolinea - Un investimento da 834 milioni per una sanità sempre più equa e vicina ai bisogni dei pazienti, soprattutto in questo periodo di crisi economica".