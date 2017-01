Migranti: governo ascolti esigenze Comuni su accoglienza, chiede Gelli (PD)

"I Comuni devono essere messi in condizione di poter svolgere al meglio il servizio di accoglienza migranti sul nostro territorio. Per questo motivo serve che il governo si mobiliti per venire incontro alle esigenze che gli stessi manifestano per rendere questo servizio il più efficiente ed efficace possibile" afferma in una nota Federico Gelli, deputato del PD.



"In un sistema di accoglienza diffuso il ruolo dei Comuni è fondamentale e strategico e in questa direzione è stato siglato infatti l'accordo con il ministero dell'Interno. In questo quadro è importante poi prevedere un meccanismo, così come richiesto da Anci, che possa premiare i Comuni virtuosi che non solo accolgono ma che mettono a disposizione progetti per favorire l'integrazione dei migranti. Infine - conclude il parlamentare - è importante che siano rispettati i numeri massimi di accoglienza accordati con i Comuni stessi per uscire da una logica di emergenza e dare loro la possibilità di migliorare la propria organizzazione sotto ogni punto di vista".