Migranti, Mattarella ha ragione: senza UE impossibile risolvere emergenza, dice Gelli (PD)

"Il sistema di accoglienza adottato nel nostro Paese può essere sicuramente perfettibile e oggetto di riflessioni per risolvere le numerose criticità emerse, ma se, come ha ricordato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'Europa non comincia ad agire secondo un vincolo di vera solidarietà, ogni sforzo rischia di essere vano" spiega in una nota Federico Gelli, presidente della Commissione d'inchiesta migranti.



"L'Italia da sola non può affrontare un fenomeno di queste proporzioni. Ringraziamo il Presidente per aver lanciato un nuovo appello ricordando che non stiamo parlando di un problema solo italiano", conclude.