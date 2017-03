Brindisi, trans al Cie nel reparto uomini: caso approda Commissione migranti

Federico Gelli del PD annuncia che porterà in Commissione d'inchiesta migranti il caso di Adriana, trans brasiliana 34enne in Italia da 17 anni ma che, dopo aver perso il permesso di soggiorno, è stata rinchiusa nel reparto maschile del Cie di Brindisi.

"Il ministro Andrea Orlando e il ministro Marco Minniti intervengano per fare tutto quanto il necessario per agevolare il trasferimento di Adriana, che si trova evidentemente in una situazione di rischio per la sua incolumità", dichiara in una nota il deputato PD Federico Gelli, in merito al caso della trans brasiliana 34enne in Italia da 17 anni che, dopo aver perso il lavoro e il permesso di soggiorno, è rinchiusa da un mese nel reparto maschile del Cie di Brindisi. Attualmente è in sciopero della fame.



"Porterò la questione al prossimo ufficio di presidenza della Commissione per capire quali strade sarà possibile intraprendere per risolvere al più presto questa situazione e vedere tutelata la dignità e i diritti di una persona che è arrivata nel nostro Paese con ben altre speranze e aspirazioni", annuncia quindi il presidente della Commissione d'inchiesta migranti.