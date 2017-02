Ryder Cup di golf: Grasso ha evitato errore politico, dice Fornaro (PD)

Federico Fornaro del PD sulla fideiussione per il Ryder Cup di golf.

"Mi verrebbe da dire che c'è un giudice a Palazzo Madama, grazie al presidente Grasso è stata bloccata un'iniziativa sbagliata nel metodo e nel merito. Nulla contro il golf e nulla contro gli organizzatori della Ryder Cup, ma un emendamento su una garanzia statale per la manifestazione era palesemente estraneo alla materia, costituzionalmente garantita della tutela del risparmio e dei risparmiatori" segnala in un comunicato Federico Fornaro, senatore della minoranza PD.



Il parlamentare del Partito Democratico informa in ultimo: "un errore politico del governo che il presidente Pietro Grasso con la sua decisione ha fortunatamente evitato."