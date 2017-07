Federica Pellegrini tra gli "Irregolari" dello sport, su Rai3

In tv: 'Irregolari', in onda da domenica 23 luglio su Rai3.

"In occasione dei Mondiali di nuoto di Budapest, Rai3 dedica una puntata speciale di 'Irregolari' a Federica Pellegrini, campionessa assoluta e indiscussa del nuoto italiano e internazionale, in onda domenica 23 luglio, alle 21.10. Questa puntata è la prima di una serie che racconterà la vita di grandi personaggi contemporanei della società italiana attraverso interviste, materiale di repertorio e ricostruzioni/fiction dei momenti chiave della loro vita" scrive in un comunicato la tv di Stato.



"Federica Pellegrini rivela la sua vita con le sue vittorie e le sue sconfitte. Le Olimpiadi di Atene 2004, Pechino 2008, Rio 2016. La bulimia e gli attacchi di panico. La prima volta che è entrata in piscina e la forza di volontà necessaria per non mollare mai. 'Dall'acqua sono nata, come tutti. - dice- ma, a differenza loro, io non ne sono più uscita'. L'amore, i tatuaggi, la passione per i tacchi alti, le serate in discoteca con gli amici e le nottate insonni prima delle gare. 'Irregolari' racconta col linguaggio della docu-fiction la storia di una campionessa, una grande atleta che ha saputo alzarsi ogni volta, un'adolescente che è sempre riuscita a risorgere dalle sue sconfitte come la fenice che ha tatuata sul suo collo" prosegue la Rai.



Viene osservato infine: "La forza e il carattere di Federica Pellegrini, una vera 'irregolare' dello sport, vengono raccontati dai tanti che l'hanno conosciuta e amata: il papà Roberto, la mamma Cinzia Lionello, il fratello Alessandro, le compagne di squadra, la maestra delle elementari, il primo allenatore Max Di Mito e l'attuale allenatore Matteo Giunta, gli amici del mare e del cuore, Isabella Sollazzi moglie di Alberto Castagnetti, Filippo Magnini, Giovanni Malagò, Elisabetta Caporale."