Federica Pellegrini: il sì è solo per le Olimpiadi di Tokyo 2020

Filippo Magnini dovrà attendere se ha davvero l'intenzione di convolare a nozze con Federica Pellegrini. La pluricampionessa di nuoto annuncia infatti che ha deciso di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

"Ho deciso che parteciperò ai Giochi di Tokyo. Ho capito che la sfida è con se stessi e questa scelta l'ho fatta per me: non potevo chiudere la carriera con un quarto posto, una medaglia mancata di pochissimo a Rio" rivela al settimanale Chi Federica Pellegrini.



Federica Pellegrini quindi sembra davvero intenzionata a partecipare alle Olimpiadi del 2020 che si svolgeranno in Giappone, mentre lo è un po' meno riguardo un eventuale matrimonio con Filippo Magnini, con cui la pluricampionessa ha già avuto alti e bassi.



"Forse ho deciso di spostare tutto in avanti proprio perché quel momento per me non è ancora arrivato, non mi sento pronta a spostare l'attenzione sulla famiglia. Ma io non è che mi sento in ritardo rispetto a una tabella di marcia prestabilita. - assicura Federica Pellegrini - Forse ho scelto di continuare a nuotare anche perché voglio farlo nel migliore dei modi e la vittoria di dicembre (ai mondiali in vasca corta a Windsor, ndr) mi ha aiutato in parte a cancellare quel brutto ricordo. E poi anche perché non mi sento pronta per affrontare altre cose che, in fondo, non vanno programmate. Non è ancora il momento di fare un'altra vita".