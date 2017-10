Federica Pellegrini contro Paltrinieri in difesa dell'allenatore Matteo Giunta

Sfida a colpi di post sui social network tra Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri. La Divina critica la scelta della Federnuoto di non premiare come allenatore dell'anno il suo Matteo Giunta, e annuncia querela.

"Complimenti Matteo Giunta, per noi sei tu l'allenatore dell'anno!!!!" scrive su Instagram Federica Pellegrini, criticando la scelta della Federnuoto di premiare invece Stefano Morini, coach tra gli altri di Gregorio Paltrinieri. La Divina si sfoga infatti suoi social network sottolineando in sostanza che il proprio allenatore è riuscito nell'impresa di farle vincere "2 medaglie d'oro mondiali nello stesso anno" (200 stile e vasca corta).

"Sono stata zitta l'anno di Kazan perché contro un oro mondiale anche 3 medaglie da 2 diversi atleti con lo stesso allenatore valgono meno ma oggi mi dispiace... non ci riesco proprio".



"Quando poche ore fa ho letto lo sfogo di Federica non ci volevo credere. Le ho trovate parole poco rispettose nei confronti del Moro (Stefano Morini, ndr) e di chi ha vinto con lui. Questo è un premio federale, non l'Oscar. Capisco il desiderio di sostenere gli indubbi meriti del proprio tecnico, ma non lo si deve fare screditando il lavoro degli altri. - replica quindi in una intervista da Melbourne Greg Paltrinieri - Non doveva prenderla sul personale, su queste cose bisognerebbe volare alto. Tanto meno bisognerebbe mettere in dubbio la correttezza della votazione. Il Moro quest'anno con i suoi atleti ha vinto quattro medaglie mondiali. Punto. Ma di che cosa stiamo a parlare?".



Federica Pellegrini risponde ancora più stizzita e su Twitter cinguetta rivolta al suo compagno di Nazionale. "Certo quando vieni stipendiato di brutto da qualcuno sei obbligato a dire certe cose". La pluricampionessa ha poi chiarito: "Mancare di rispetto vuol dire insultare... e qualcuno verrà querelato per questo... io non l'ho mai fatto ma ho una mente pensante e libera!!".

A rischio querela sarebbe il figlio di Stefano Morini per un post poco elegante, per usare un eufemismo, pubblicato e diffuso da Selvaggia Lucarelli.