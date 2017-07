Volo Easyjet Malta-Milano cancellato: i viaggiatori possono chiedere rimborso

Federconsumatori ricorda ai passeggeri del volo Easyjet Malta-Milano annullato dalla compagnia che possono chiedere il rimborso del biglietto.

"Ha dell'incredibile la disavventura vissuta dai 200 passeggeri del volo EasyJet mai partito che sabato sera avrebbe dovuto raggiungere Milano Malpensa dall'aeroporto di Malta. I viaggiatori, in gran parte minorenni, sono stati lasciati a terra senza alcuna spiegazione: stando a quanto riferito dai presenti, è stata solo annunciata l'impossibilità tecnica di operare il volo, specificando inoltre che non era prevista alcuna riprotezione. Solo ieri la compagnia aerea si è scusata e ha fatto sapere che i passeggeri verranno riprotetti su altri voli Easyjet nei prossimi giorni, ma nel frattempo in molti si sono già organizzati autonomamente acquistando un altro biglietto, come suggerito in un primo momento proprio dal personale di terra" si riferisce in un comunicato da Federconsumatori.

L'associazione dei consumatori descrive in conclusione: "In seguito a quanto accaduto, invitiamo i viaggiatori coinvolti ad inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede legale della compagnia aerea (EasyJet Airline Company Limited - Hangar 89 London Luton Airport - Luton Bedfordshire LU2 9PF 31.2) chiedendo il rimborso del biglietto, il rimborso dell'eventuale differenza di prezzo tra il biglietto acquistato con Easyjet e quello acquistato per rientrare in Italia in seguito alla cancellazione del volo di sabato sera e la compensazione pecuniaria".