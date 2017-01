Vendite al dettaglio: nuovo calo negli alimentari, dice Federconsumatori

"I dati dell'Istat sull'andamento delle vendite al dettaglio riproiettano il Paese in una fase di forte incertezza ed instabilità. Abbiamo lasciato alle spalle ogni cenno di miglioramento: le vendite a novembre segnano una contrazione del -0,7% sul mese precedente - viene riferito in un comunicato da Federconsumatori -, che raggiunge il -1,2% per quanto riguarda il settore alimentare."



"Anche il raffronto con il trimestre precedente non è incoraggiante - puntualizza quindi la federazione dei consumatori -, si attesta al -0,1%. A tale quadro si aggiunge un ulteriore elemento di forte allarme, rilevato dall'Eurispes: sempre più italiani tagliano sulle spese mediche (i soggetti che hanno ridotto le spese mediche sono passati dal 34,2% al 38,1%)."



"Un dato in linea con quanto rilevato dall'Osservatorio Nazionale Federconsumatori - si descrive inoltre -, che dal 2008 al 2016 ha registrato una contrazione, per una famiglia, del -28,9% delle spese relative al settore della salute, pari a -644 euro."



"Alimentazione e salute sono settori delicatissimi. In particolare il comparto alimentare è considerato generalmente un parametro 'anelastico' nell'andamento dei consumi - si evidenzia dunque -, proprio perché difficilmente soggetto a variazioni significative. La diminuzione dei consumi in tale settore risulta, perciò, un campanello di allarme estremamente grave. Per questo è evidente la necessità e l'urgenza di una scossa all'economia, che avvenga attraverso una redistribuzione dei redditi e l'avvio di un piano straordinario per il lavoro. Si tratta di interventi fondamentali per dare nuova linfa alla domanda interna, innescando un ciclo positivo per l'intero sistema produttivo e per lo sviluppo economico."



"Basti pensare, in tal senso, che il nostro Osservatorio ha calcolato che se il tasso di disoccupazione si attestasse al 6% (livello pre-crisi, ancora eccessivo a nostro parere) la capacità di acquisto delle famiglie aumenterebbe di circa +40 miliardi di euro l'anno" si prosegue.



"Per questo è urgente avviare investimenti per lo sviluppo tecnologico e la ricerca - si riporta -, stanziare risorse per la realizzazione e la modernizzazione delle infrastrutture, nonché per la messa in sicurezza degli edifici, specialmente dal punto di vista antisismico."



"Inoltre è importante l'avvio di un programma per la valorizzazione dell'offerta turistica e per la salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico, vero e proprio oro nero per il nostro Paese. Sono solo alcuni dei primi passi per creare nuovi posti di lavoro, specialmente per i giovani, aprendo una nuova fase di crescita per l'Italia" si comunica infine.