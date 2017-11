Ticket: esenzione non solo ai disoccupati ma anche ai non occupati

Federconsumatori commenta la sentenza che permette di estendere l'esenzione del ticket anche ai non occupati.

"Grazie alla Magistratura giungono importanti indicazioni utili a comprende la norma e si correggono gli errori di interpretazione: l'esenzione del ticket non può più essere negata a chi non ha mai lavorato. È necessario, ora, dare immediata esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma e correggere gli errori, e le conseguenti esclusioni, fino ad oggi commessi" dichiara in una nota Federconsumatori.



"Risulta estremamente importante avere confermato che le norme, sia quelle nazionali che regionali ed i regolamenti comunali che condizionano le prestazioni sociali allo stato di disoccupazione si intendono riferiti alla condizione di non occupazione: quest'ultima, infatti, indica in maniera inequivocabile lo 'stato di non occupazione'. Federconsumatori richiede urgentemente che: Il Ministero della Salute provveda a correggere le indicazioni, che si leggono sul sito, che prevedono l'esenzione solo per i disoccupati. La Corte dei Conti si esprima e provveda a garantire le risorse necessarie per l'esenzione del ticket non solo ai circa tre milioni e mezzo di inoccupati, ma anche ai sette / otto milioni di disoccupati" viene esposto in un comunicato della federazione dei consumatori.