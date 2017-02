Taxi: serve nuova regolamentazione ma ascoltare categoria, dice Federconsumatori

Federconsumatori sull'apertura al dialogo di Graziano Delrio con i tassisti.

"Condividiamo le dichiarazioni del ministro Graziano Derio in relazione alla vicenda del servizio taxi. Ci premettiamo di osservare che tale riunione avrebbe dovuto essere inserita in programma da tempo, molto prima delle decisioni che hanno portato alla forte ondata di protesta che tanti disagi ha causato ai cittadini" viene riferito in un comunicato di Federconsumatori.



"Serve un'analisi attenta della situazione attuale, che conduca ad una regolamentazione precisa ed equa. I colpi di mano non sono utili a nessuno, non fanno altro che alimentare rabbia e insoddisfazione per una situazione trascurata da troppo tempo. Quanto avvenuto sia da monito e insegnamento per il futuro: regolamenti e normative riguardanti il trasporto pubblico su strada devono essere redatti e approvati consultando tutte le categorie coinvolte, dagli autisti del trasporto pubblico locale ai tassisti, passando per gli autisti delle vetture Noleggio con conducente. È ora di abbandonare la logica delle decisioni prese senza consultare ed ascoltare le ragioni dei corpi intermedi della società" prosegue in conclusione la federazione dei consumatori.