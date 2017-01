Tariffe 2017: dopo luce e gas ecco aumenti autostradali, + 57 euro annui

"Non abbiamo fatto in tempo a fare le previsioni del 2017 (stangata pari a 771 euro annui) che puntualmente sono arrivati aumenti tariffari che incideranno fortemente sul potere di acquisto già esausto delle famiglie italiane. Infatti sono stati comunicati da parte dell'autorità dell'Energia aumenti tariffarti per luce e gas che scatteranno dal primo di gennaio per una ricaduta totale di 58 euro (53 per il Gas e 5 per la Luce) annui sulle bollette" rivela in una nota Federconsumatori.



La federazione dei consumatori osserva inoltre: "E' di queste ore la decisione dei ministeri competenti di aumenti tariffari sulle autostrade italiane pari a + 0,77 % e che avranno ricadute in termini diretti per le tasche delle famiglie di 41 euro annui e con la certezza che queste tariffe si riverbereranno su altri costi come ad esempio il trasporto merci portando tale ricaduta complessiva a 57 euro annui complessivi."



"Nel giro di due giorni le nostre previsioni sulla stangata annua cominciano a essere sottostimate se solo per luce, gas e autostrade il dato complessivo degli aumenti è di euro 115. Si rende necessario, perciò, che su queste materie non si diano facili ed immediati assensi da parte di chi ha responsabilità istituzionali in materia, e si facciano prima e meglio le doverose verifiche e controlli per eliminare effetti speculativi sempre presenti in questi settori" viene segnalato infine.