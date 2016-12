Stangata 2017: aumenti per 771 euro a famiglia, da petrolio a fenomeni speculativi

"Il nuovo anno è alle porte, ma a giudicare dai primi segnali sul fronte dei prezzi nulla di buono aspetta le famiglie italiane. L'Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha calcolato che, nel 2017, la stangata di prezzi e tariffe toccherà quota +771 euro annui, per una famiglia media" avverte l'associazione dei consumatori.



"A trainare verso l'alto i prezzi, specialmente quelli dei trasporti, è l'aumento delle quotazioni petrolifere, che va di pari passo con un deprezzamento della valuta europea. - si specifica - La previsione di aumenti per il 2017 è aggrava non solo dalla crescita dei costi energetici, ma anche da alcuni fenomeni speculativi o derivanti da inefficienze di sistema. Aumentano implacabili i costi delle assicurazioni e tornano a salire i costi bancari".



"Tali incrementi per molte famiglie risultano insostenibili, per questo è urgente una seria azione del governo per controllare e contrastare ogni aumento ingiustificato, nonché per mettere in atto piani per il rilancio dell'occupazione e la redistribuzione dei redditi, fondamentali per rimettere in moto il nostro sistema economico" si conclude.