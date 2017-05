Soci coop in piazza: serve fondo di garanzia, dicono ad Epifani

Federconsumatori riferisce sulla manifestazione dei soci delle cooperative a Monteciotrio.

"Sono scesi in piazza oltre 150 soci sovventori e prestatori delle coop fallite, provenienti da tutta Italia per testimoniare anche a Montecitorio la gravità della situazione di chi ha perso risparmi, lavoro e casa. Un'iniziativa che si aggiunge a quelle che si sono susseguite, in particolare in Emilia Romagna. I rappresentanti delle cooperative e di Federconsumatori sono stati ricevuti da Guglielmo Epifani, Presidente della commissione attività produttive alla Camera, a cui hanno potuto avanzare la richiesta di maggiori garanzie e tutele per i risparmiatori delle cooperative e in particolare un fondo che imponga a tutte le cooperative di salvaguardare e rinfondere in caso di necessita i risparmi dei soci" informa in una nota la federazione dei consumatori.



"È stato rimarcato che il fondo non deve riguardare solo il futuro ma anche il pregresso. Sono decine di migliaia i risparmiatori delle cooperative coinvolti nei fallimenti - si puntalizza quindi -, l'ammontare del risparmio perduto riguarda diverse centinaia di milioni di euro. Una situazione a cui il Presidente della Commissione si è impegnato a dare risposta come segue: 1) promuovere presso la presidenza della camera la discussione delle interpellanze presentate, 2) intervenire presso il Governo per promuovere una iniziativa legislativa a favore della costituzione del fondo, di maggiori garanzie e vigilanza sul risparmio cooperativo, 3) la promozione di un tavolo che riunisca cooperazione, Governo e parti sociali, in seno al MEF."



"Nel corsa del presidio alcuni deputati e senatori hanno portato solidarietà ai soci. Anche la CGIL Emilia Romagna e la CGIL di Reggio Emilia hanno aderito con una delegazione alla manifestazione. La Federconsumatori esprime soddisfazione per la grande partecipazione e per l'impegno assunto dalle istituzioni ma con la consapevolezza che il percorso è solo all'inizio. In tal senso la mobilitazione non si arresta. Previste azioni con tutti i soci in tutta Italia" si espone in conclusione.