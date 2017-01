Sanità, responsabilità professionale: chiarire cos'è medicina difensiva, dice Federconsumatori

"Sono stati presentati al Senato gli emendamenti per le proposte di modifica al ddl Gelli. Entro febbraio è prevista la discussione in aula e l'approvazione definitiva della Camera. Nel corso dei lavori è fondamentale portare i cittadini a conoscenza del disegno di legge - viene rivelato in una nota di Federconsumatori -, informandoli su quali sono i rischi e le criticità che ne derivano."



L'associazione dei consumatori specifica dunque: "L'onere della prova a carico del paziente, infatti, rappresenta un grave ostacolo alla possibilità di ottenere giustizia nel caso di errori medici. In tal senso la Federconsumatori chiede un impegno serio e concreto da parte delle forze politiche, affinché affrontino con la massima trasparenza ed equità questa delicatissima tematica, che attiene ad un diritto costituzionalmente garantito: quello alla salute. Una tutela della salute efficiente e di qualità."



"Inoltre chiediamo di approfondire e conoscere quante e quali sono le inefficienze di spesa, come e quanto la medicina difensiva: - impatta economicamente sui conti pubblici, - valuta e distingue le prestazioni utili e necessarie da quelle inutili, - differenzia le inefficienze tecnico-organizzative dalle inefficienze di spesa" si illustra in conclusione.