Sanità: crescente privatizzazione e sempre più italiani rinunciano a cure

"Prosegue la rinuncia alle cure da parte degli italiani, causata da un potere di acquisto ai minimi storici e da un servizio sanitario sempre meno efficiente ed inclusivo. Costi e tempi di attesa per le prestazioni costringono i pochi che possono permetterselo a ricorrere alle strutture private" si riporta in una nota da Federconsumatori.



La federazione dei consumatori prosegue inoltre: "Gli altri, spesso, abbandonano del tutto cure e prevenzione. Tale rinuncia comporta una inevitabile e grave compromissione della qualità e della equità del Servizio Sanitario Nazionale. Negare prevenzione, cura e riabilitazione significa destinare un numero crescente di pazienti a condizioni di vita più insicure e progressivamente più fragili, a conseguenti condizioni di indigenza e povertà. Una situazione intollerabile che mette a grave rischio il diritto alla salute dei cittadini. Per questo è fondamentale che il governo intervenga concretamente per garantire l'efficienza e l'universalità del Servizio Sanitario Nazionale, per assicurare prevenzione, cure e riabilitazione."



"Federconsumatori chiede di difendere e garantire la qualità del nostro Servizio Sanitario Nazionale e la tutela della salute dei cittadini del nostro Paese - viene riferito infine -, che per nessuna ragione può né deve essere messa in discussione."