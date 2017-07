Riso e grano: "CETA e obbligo origine in etichetta vanno in contrasto"

Federconsumatori commenta l'obbligo di indicare in etichetta l'origine di riso e grano per la pasta secca.

"I decreti che stabiliscono l'obbligo di indicare in etichetta il Paese di provenienza della materia prima anche per pasta e riso li attendevamo da tempo: dopo anni di battaglie, finalmente qualcosa si sta muovendo sulla questione dell'indicazione di origine per i prodotti alimentari" fa sapere in un comunicato Federconsumatori.

"Si tratta di un importantissimo passo avanti per la tutela dei cittadini, in linea con le nostre richieste su tracciabilità e trasparenza, e naturalmente è necessario che dopo il previsto periodo di sperimentazione di due anni la normativa diventi permanente" prosegue l'associazione dei consumatori.



«Da tempo Federconsumatori si batte per la tracciabilità dei prodotti e perché venga riportato in etichetta il maggior numero possibile di informazioni, poiché i cittadini hanno diritto a scegliere consapevolmente cosa acquistare e cosa mangiare» dichiara Emilio Viafora, Presidente di Federconsumatori Nazionale.

"I consumatori informati sono consumatori consapevoli e soprattutto sono meno vulnerabili al rischio di truffe e raggiri. Sapere da dove provengono e cosa contengono i beni che acquistiamo è un nostro diritto inviolabile, soprattutto se si tratta di prodotti alimentari" si continua.



"A questo proposito giudichiamo a dir poco fantasiose le dichiarazioni del ministro Maurizio Martina relativamente al CETA: definire il Trattato con il Canada come un rafforzamento della tutela della produzione agroalimentare italiana è una distorsione della realtà, un'interpretazione alterata della vera natura dell'Accordo" si chiarisce infine.