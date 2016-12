Natale 2016: il Sud spende meno per i regali

"All'indomani del Natale l'Osservatorio nazionale Federconsumatori ha stilato un primissimo bilancio delle spese effettuate dagli italiani per i regali natalizi - spiega in una nota la federazione dei consumatori -, rielaborando, con non poche difficoltà, i dati pervenutici. Mai come quest'anno, infatti, i dati hanno riportato una netta differenziazione tra i consumi per i regali natalizi sostenuti al Nord e quelli relativi al Centro-Sud."



"Purtroppo la realtà ha registrato un peggioramento rispetto alle aspettative: complessivamente i consumi natalizi hanno conosciuto un 'galleggiamento' su percentuali vicine allo zero - viene segnalato quindi -, attestandosi al +0,3 / +0,4%. L'area del nostro Paese dove si è trascorso il Natale nella maniera più sobria e fredda è il Mezzogiorno, dove la desertificazione produttiva e la mancanza di lavoro hanno dettato forti rinunce e contrazioni dei consumi. A condizionare tale andamento si è aggiunto, anche quest'anno, il fenomeno negativo dello slittamento con cui molte piccole e piccolissime imprese hanno erogato la tredicesima mensilità, a causa di crisi del mercato e di relativa liquidità. Al Nord, invece, specialmente nei grandi centri, la situazione registra un dato lievemente positivo."



Si rivela inoltre: "Facendo una media difficile tra queste realtà fortemente squilibrate emerge un consuntivo molto vicino a quello dello scorso anno: la spesa che ogni famiglia ha messo in campo quest'anno quindi è stata di circa 124,11 euro, pari ad un giro di affari di circa 3,10 miliardi di euro."



"Anche il modo di festeggiare si è confermato simile a quello dello scorso anno: le famiglie si sono riunite tra le mura domestiche, alla ricerca di certezze e rifugio negli affetti familiari. Questo ha comportato una forte caduta di presenze in ristoranti e pizzerie" si prosegue.



Si comunica dunque: "Analizzando nel dettaglio i singoli settori di mercato, emerge che il settore alimentare è quello che ha conosciuto la crescita maggiore, dovuto anche a regali enogastronomici considerati di grande utilità: +3,1%, seguito da quello dell'elettronica di consumo e dei giocattoli."



"Da tali dati emerge con chiarezza l'urgenza di avviare piani per il rilancio dell'occupazione - si conclude infine -, specialmente quella giovanile al Sud Italia, superando il grave gap esistente tra aree che fanno parte dello stesso Paese, ma sono mondi distanti anni luce. È fondamentale avviare fondi e investimenti per creare nuova occupazione, nuovi redditi ed eliminare la necessità delle forme di assistenza che le famiglie fanno a figli e nipoti disoccupati."