Montevarchi: pane e olio in mensa scuola a bimbi morosi? Federconsumatori indignata

Federconsumatori commenta il caso Montevarchi, dove il sindaco ha disposto che gli alunni dovranno mangiare alla mensa scolastica solo pane e olio se i genitori non pagano la retta.

"La disposizione adottata dal sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai, che ha deciso di far mangiare pane e olio in sostituzione del pranzo ai bambini le cui famiglie non paghino il servizio mensa, è ridicola e discriminatoria" si segnala in una nota da Federconsumatori.



La federazione dei consumatori prosegue inoltre: "Negli anni scorsi siamo già intervenuti nei confronti di altre amministrazioni comunali che hanno adottato analoghi provvedimenti e anche in questa occasione esprimiamo non solo ferma contrarietà ma anche profonda indignazione."



«L'iniziativa del Sindaco denota una grave insensibilità, poiché espone i bambini all'umiliazione davanti ai compagni, e dimostra una condizione di vero e proprio regresso sociale e culturale» dichiara Emilio Viafora, Presidente Federconsumatori.



"Le difficoltà finanziarie del Comune non possono costituire l'alibi dietro cui nascondersi per riversare su dei bambini indifesi le conseguenze di condotte e responsabilità che devono invece riguardare solo gli adulti. Come Federconsumatori chiediamo pertanto di revocare immediatamente una decisione che entra in contrasto con i principi di inclusione - si riporta infine -, universalità e uguaglianza su cui si fonda il sistema scolastico pubblico."