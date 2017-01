Istat: aumento potere d'acquisto vanificato da allarmante disoccupazione

"In merito ai dati appena pubblicati dall'Istat sul potere dell'acquisto delle famiglie è importante puntualizzare alcuni aspetti fondamentali. Potremmo anche convenire sull'aumento del reddito reale di cui parla l'Istituto di Statistica - si fa sapere in una nota da Federconsumatori -, tuttavia ci preme sottolineare che il punto chiave della questione è un altro, poiché tale incremento viene nei fatti vanificato dall'attuale contesto socio-economico."



"Consideriamo prima di tutto che il potere d'acquisto viene eroso dalle drammatiche vicende che hanno mandato in fumo i risparmi di centinaia di migliaia di cittadini per parecchi miliardi di euro attraverso l'abbattimento l'azzeramento di azioni e obbligazioni bancarie" prosegue l'associazione dei consumatori.



"Inoltre in questo quadro la questione principale è rappresentata dal livello allarmante raggiunto dalla disoccupazione. Il mantenimento di figli e nipoti che non riescono a trovare un'occupazione grava su genitori e nonni e porta ad un abbattimento del reddito reale di oltre 400 euro a famiglia" si specifica in conclusione.



"Da ciò derivano sia una forte contrazione dei consumi (76,7 miliardi di euro) che la deflazione che ha caratterizzato il 2016" dichiarano infine Rosario Trefiletti ed Elio Lannutti , presidenti di Federconsumatori e Adusbef.