Indennizzo forfettario Quattro Banche: riaperti termini fino 31 maggio

Federconsumatori sulla riapertura dei termini per le istanze di indennizzo forfettario per le 'Quattro Banche'.

"Si avvisano tutti i cittadini coinvolti nel caso 'crack quattro banche' che sono stati riaperti, sino al 31 maggio 2017, i termini per la presentazione al FITD delle istanze di indennizzo forfettario per le 'Quattro Banche'. Tutti coloro che avevano inoltrato le istanze fuori dal termine allora previsto dalla legge (03 gennaio 2017), hanno facoltà di riproporne di nuove, allegando tutta la documentazione prevista dal Regolamento del Fondo di Solidarietà, che recepirà anche i nuovi parametri per essere ammessi all'indennizzo. Tutti coloro che avevano acquistato obbligazioni subordinate da Banca Etruria, Banca Marche, CARIFE e CariChieti possono rivolgersi ai nostri sportelli per accertare se rientrano nei nuovi parametri dalla legge e, in tal caso, presentare, tramite Federconsumatori, la relativa istanza" viene fatto sapere in un comunicato dalla federazione dei consumatori.