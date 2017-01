Governo monitori rapporto tra consumo antibiotici e resistenza, dice Federconsumatori

"Finalmente viene rivolta la giusta e necessaria attenzione ad un problema definito come uno 'dei più pressanti ed urgenti di salute pubblica': l'urgenza di valutare il rapporto tra il consumo di antibiotici e lo sviluppo della resistenza dei batteri presenti nel corpo umano e in quello degli animali" segnalano in un comunicato da Federconsumatori.



"Per un uso corretto ed efficace degli antibiotici il recente dibattito svoltosi nella Camera ha individuato e proposto sistemi di sorveglianza e monitoraggio sul fenomeno - concludono dalla federazione dei consumatori -, risorse per nuovi test diagnostici, campagne di sensibilizzazione dei cittadini, campagne di responsabilizzazione del personale sanitario. Federconsumatori ritiene importante l'impegno per la ricerca e lo sviluppo di nuovi antimicrobici, che deve essere accompagnata da una incessante attività per garantire la sicurezza alimentare attraverso controlli e sorveglianza sull'uso illecito di antibiotici e di ormoni della crescita nei mangimi degli animali destinati al consumo umano."