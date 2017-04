Gentiloni vuole difendere risparmio? "Firmi decreti attuativi arbitrato"

Federconsumatori replica a Paolo Gentiloni dopo il suo intervento a Cernobbio.

"Per essere coerenti con le dichiarazioni espresse a Cernobbio in cui il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni afferma che obiettivo del governo è la difesa del risparmio nel risanamento del settore bancario - viene comunicato da Federconsumatori -, una delle prime cose urgenti da fare è quella finalmente di realizzare i decreti attuativi dell'arbitrato per ristorare migliaia e migliaia di risparmiatori traditi delle quattro banche tra cui banca Etruria."



L'associazione dei consumatori puntualizza in ultimo: "Certo che altre questioni sono da affrontare come quelle relative ai ruoli mai eseguiti di verifica e controllo da parte di Bankitalia e Consob le cui dirigenze meriterebbero un lungo riposo e fuori da quegli Istituti, o altre questioni ancora come i costi dei servizi bancari che non hanno paragone nel contesto europeo, ma oggi quello che chiediamo sono concreti passi in avanti sul terreno delle risposte da dare a risparmiatori raggirati e che attendono da un anno e mezzo i regolamenti attuativi delle pratiche di arbitrato e di rimborso come ogni Governo attento alle esigenze dei cittadini dovrebbe fare".