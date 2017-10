Fiducia consumatori: da Istat quadro troppo roseo, dice Federconsumatori

Federconsumatori commenta i dati Istat sulla fiducia dei consumatori ad ottobre 2017.

"Sale per il quinto mese consecutivo la fiducia dei consumatori. Particolarmente ottimista la stima dell'Istituto di statistica che segnala un miglioramento dei giudizi e delle aspettative sulla situazione personale" informa in una nota Federconsumatori.



"Un quadro sicuramente incoraggiante, ma a nostro avviso ancora eccessivamente roseo. - sostiene Emilio Viafora, Presidente della federazione. - È necessario, infatti, fare i conti con la situazione drammatica che ancora molte famiglie vivono nel nostro Paese: il tasso di disoccupazione, dalle ultime rilevazioni, si attesta all'11,2% per il dato generale e al 35,1% per il dato giovanile".



Viene segnalato dunque: "Nonostante le percentuali facciano registrare una leggera flessione, le cifre restano elevate e gravano come un macigno sulla nostra economia e sulla nostra società. In tale contesto l'accelerata dell'inflazione registrata negli ultimi mesi, unita alla mancata crescita dei redditi delle famiglie, accresce gli effetti negativi sull'andamento dell'economia. Non dimentichiamo, inoltre, i dati relativi alle crescenti diseguaglianze nel nostro Paese."



Viene precisato: "Per questo è necessario agire al più presto, cogliendo i segnali positivi che provengono da alcuni indicatori economici, a partire dalla produzione industriale, per renderli strutturali e duraturi, attraverso mirate politiche di rilancio occupazionale e redistribuzione dei redditi."



Si espone in conclusione: "Il primo passo in questa direzione è l'avvio di un piano strategico per il rilancio dell'occupazione, attraverso investimenti per la crescita e lo sviluppo, nonché attuando un taglio delle tasse sul lavoro. Operazioni fondamentali per una reale e stabile ripresa della domanda interna, utile a sostenere la crescita e lo sviluppo della nostra economia."