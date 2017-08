Evasione: bene sanzioni per chi non consente uso bancomat, dice Federconsumatori

Federconsumatori sui pagamenti con il POS.

"L'annuncio del viceministro Casero in merito all'introduzione di sanzioni per gli esercenti che non consentono i pagamenti elettronici rappresenta un intervento, per quanto tardivo, da valutare positivamente. - si espone in una nota da Federconsumatori - I cittadini hanno diritto alla massima libertà nella scelta del metodo di pagamento e non è ammissibile che questa stessa possibilità venga in qualche modo ostacolata o limitata dagli esercenti, quindi è necessario che tutti gli esercizi commerciali si adeguino quanto prima."

«Le sanzioni per chi accetta solo il contante sono, purtroppo, una misura necessaria per fare in modo che i consumatori possano utilizzare quando e come credono i pagamenti elettronici» dichiara Emilio Viafora, Presidente di Federconsumatori.

Viene illustrato in conclusione: "Non dimentichiamo, infine, che la questione dei pagamenti tramite bancomat apre anche un argomento più ampio, quello dell'innovazione delle infrastrutture e delle tecnologie che tali metodi di pagamento richiedono. Nel nostro Paese non si sta ancora facendo abbastanza ed è più che mai urgente stanziare investimenti per realizzare interventi in questa direzione."