Etichette prodotti tessili: multe fino a 20mila euro. Federconsumatori: passo avanti

Federconsumatori sulle sanzioni in materia di etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili.

"Nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che - si comunica da Federconsumatori -, attuando una normativa comunitaria, introduce sanzioni più severe per i produttori che violino le disposizioni in materia di etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili. La legge prevede multe da 200 a 20.000 euro e il ritiro dal commercio dei prodotti coinvolti nel caso in cui in etichetta vengano riportate informazioni scorrette e/o incomplete."



«L'inasprimento delle sanzioni è sicuramente un passo avanti per la tutela della salute nonché per la difesa della legittima libertà di scelta da parte del consumatore, che ha diritto ad avere informazioni dettagliate e precise sui prodotti che si appresta ad acquistare» dichiara Emilio Viafora, Presidente di Federconsumatori.



Si diffonde infine: "Come Federconsumatori ci battiamo da anni per un'etichettatura trasparente in ogni ambito: a tale proposito la composizione di calzature, capi di abbigliamento e in generale di prodotti tessili rappresenta un tema particolarmente delicato, anche perché è ormai dimostrato il collegamento tra l'utilizzo di determinate sostanze e materiali e l'insorgere di manifestazioni allergiche o patologie. Ora è necessario intensificare verifiche e accertamenti attraverso una capillare rete di controlli per garantire un adeguato livello di informazione e per assicurare la corretta applicazione della normativa da parte di produttori e operatori del settore."