Energia: solo poche aziende hanno firmato protocollo sistema ADR

"Da pochi giorni è entrato ufficialmente in vigore il nuovo sistema ADR. A partire dal 1 gennaio il Servizio dell'Autorità per le controversie dei clienti di energia elettrica e gas nei confronti delle imprese è diventato il principale luogo di risoluzione delle problematiche tra le parti" si spiega in un comunicato da Federconsumatori.



"Naturalmente in quanto Associazione che si batte per i diritti dei cittadini accogliamo più che positivamente l'applicazione di un metodo che recepisce una normativa europea in materia di tutela del consumatore - espone dunque la federazione dei consumatori -, tuttavia ci preme porre in evidenza una criticità importante. Vogliamo sottolineare che ad oggi sono stati sottoscritti solo i protocolli di intesa con Eni, Enel, Edison, A2a e Acea, mentre non abbiamo ricevuto alcun segnale da parte degli altri grandi gruppi del settore."



Viene riportato in ultimo: "Siamo decisamente sorpresi nel constatare che delle 27 aziende che hanno formalmente aderito a Tutela Simile - il progetto dell'AEEGSI finalizzato ad informare i consumatori sulle nuove regole del mercato dell'energia che dovrebbe essere liberalizzato nel 2018 - ben 22 non abbiano neanche aperto un confronto con le Associazioni. Federconsumatori ha inoltrato una lettera formale indirizzata ai grandi gruppi del settore per chiedere un confronto a tutto campo e allo stesso tempo per invocare un intervento di moral suasion da parte dell'Authority, in modo che la situazione si sblocchi in tempi rapidi."