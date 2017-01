Disoccupazione giovanile: al Sud picchi del 60%

"A novembre torna a salire il tasso di disoccupazione, che si attesta a quota 11,9%. Un dato in crescita dettato anche dal forte calo del tasso di inattività. L'elemento che desta maggiore preoccupazione, in tale quadro, rimane però la disoccupazione giovanile, il cui tasso torna a toccare il livello più alto da ottobre 2015, pari al 39,4%" viene esposto in un comunicato da Federconsumatori.



La federazione dei consumatori sottolinea inoltre: "Bisogna tenere presente che questo è il livello, già di per sé estremamente elevato, relativo alla media nazionale. Al Centro-Sud la situazione è notevolmente peggiore: la disoccupazione al Sud raggiunge picchi oltre il 60%."



«Di fronte a questi dati è intollerabile che si continui a discutere di tutto fuorché dell'unico, vero, urgente problema che affligge il Paese: il Lavoro. - dichiarano Rosario Trefiletti ed Elio Lannutti, presidenti di Federconsumatori e Adusbef - Un problema prima di tutto di carattere etico, che investe i giovani, le prospettive e il futuro dell'Italia, oltre che di carattere economico, viste le pesanti ricadute che la mancanza di lavoro determina sull'intero sistema economico».



"La situazione è insostenibile non solo per i giovani disoccupati - si osserva dunque -, ma anche per le loro famiglie. L'Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha calcolato, infatti, che sui bilanci delle famiglie che sostengono figli, nipoti, parenti disoccupati vi è ogni mese un aggravio di circa 450 euro. Un dato che, in termini generali, opprime la domanda interna e pesa in maniera onerosa sull'intera economia. A dimostrarlo vi sono i dati sulla contrazione della spesa delle famiglie per i consumi, che dal 2012 ad oggi ha registrato una diminuzione pari al -10,8%, pari a circa 76,7 miliardi di euro in meno sul mercato."



Si riporta: "Il nostro Osservatorio ha calcolato che se il tasso di disoccupazione si attestasse al 6% (livello pre-crisi, ancora eccessivo a nostro parere): - la capacità di acquisto delle famiglie aumenterebbe di circa +40 miliardi di Euro l'anno (dal momento che le famiglie non sarebbero più costrette a destinare parte del loro bilancio al mantenimento di figli e nipoti disoccupati); - con i contributi di chi passerebbe da disoccupato ad occupato il fondo pensionistico avrebbe un incremento di circa 15 miliardi di euro."



Si espone in conclusione: "Per questo è urgente che il governo avvii il Piano Straordinario per il Lavoro che invochiamo da tempo. Un Piano ormai indispensabile per far ripartire l'intero sistema economico in maniera srtutturale e duratura. Tale piano deve prevedere lo stanziamento di investimenti e risorse alla ricerca, allo sviluppo tecnologico, alla modernizzazione, alla realizzazione di infrastrutture, alla messa in sicurezza antisismica, nonché alla valorizzazione dell'offerta turistica: tutti settori chiave su cui puntare per creare nuova occupazione per i giovani e, al contempo, aprire una nuova fase di crescita per l'Italia."