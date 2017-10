Diamante, Federconsumatori: banche ancora "complici" di operazioni ingannevoli

Federconsumatori commenta il caso dei 'diamanti da investimento'.

"Mentre oggi si celebra la 'Giornata del Risparmio', dall'Antitrust giunge l'ennesima batosta alla fiducia nel sistema bancario e finanziario, in relazione alla vicenda dei 'diamanti da investimento'. L'Agcm ha multato per 15 milioni di euro le banche ed i broker che proponevano investimenti 'certi e sicuri' in diamanti. Proposte 'gravemente ingannevoli e omissive', motiva l'Autorità garante, che aggiunge come le quotazioni relative ai prezzi dei diamanti fossero fissate attraverso la 'contrattazione in mercati organizzati'. Ad aggravare l'intero quadro vi è 'il fatto che l'investimento fosse proposto da personale bancario e la presenza del personale bancario agli incontri tra broker e clienti favoriva ampia credibilità alle informazioni contenute nel materiale promozionale, determinando molti consumatori all'acquisto senza ulteriori accertamenti'" riassume in una nota Federconsumatori.



"Ancora una volta le banche si rivelano 'complici' di un meccanismo ingannevole, a danno di ignari risparmiatori convinti di investire in un'operazione sicura e garantita. - denuncia l'associazione dei consumatori - Nel mirino dell'Antitrust, nel dettaglio, sono finiti i broker Intermarket Diamond Business e Diamond Private Investment. Le banche coinvolte sono Unicredit, Banco Bpm, Banca Intesa e Mps".



"Un sistema inaccettabile, che la Federconsumatori denuncia da tempo. - ricorda - È ora che le autorità bancarie e finanziarie, a partire da Banca d'Italia e Consob, troppe volte distratte, agiscano con maggiore attenzione e incisività su tali questioni, sanzionando i comportamenti degli istituti bancari, arginandoli con la disposizione di misure tese a superare la grave asimmetria informativa che pone i cittadini, sempre e comunque, in una posizione di svantaggio. Tutti i risparmiatori coinvolti potranno rivolgersi presso i nostri sportelli, dove valuteremo caso per caso il percorso di tutela più opportuno da intraprendere per ottenere i dovuti rimborsi".