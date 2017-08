Consumi giugno 2017: urgente risollevare domanda interna, dice Federconsumatori

Federconsumatori commenta i dati Istat sulle vendite al dettaglio.

"Sono stati appena diffusi dall'Istat i dati relativi alle vendite al dettaglio: se da una parte si rileva una crescita su base annua del +1,5% - a nostro avviso comunque sovrastimata - si riscontra anche una diminuzione del -0,3% rispetto al trimestre precedente" viene spiegato in un comunicato da Federconsumatori.

"A tale proposito appare significativo il fatto che questo calo coinvolga anche - informa dunque l'associazione dei consumatori -, sia in valore che in volume, le vendite di beni alimentari. L'aumento su base annua non rispecchia del tutto la situazione in cui si trovano molte famiglie, i cui bilanci sono duramente provati dalla crisi. I cittadini sono ancora molto cauti negli acquisti e ponderano ogni spesa con estrema attenzione. Ci appare inoltre decisamente eccessivo l'ottimismo dimostrato dall'Istituto di Statistica, che parla di una crescita economica che si sta consolidando e di 'segnali positivi diffusi'."



«Al di là di facili ottimismi, servono azioni efficaci e rapide per migliorare concretamente le condizioni economiche delle famiglie. E' urgente intervenire per risollevare la domanda interna, rilanciando l'occupazione e proiettando la nostra economia verso una nuova fase di crescita. - dichiara Emilio Viafora, presidente di Federconsumatori - Come non ci stanchiamo di sottolineare, sono diffusi e frequenti i casi in cui genitori e nonni sono costretti a sostenere figli e nipoti disoccupati. Una situazione che si protrae da troppo tempo e che richiede risposte immediate».