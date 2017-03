Biotestamento: sospendere nutrizione non è cultura della morte, dice Federconsumatori

Federconsumatori riflette sul testamento biologico.

"Quella relativa al biotestamento è una questione sicuramente delicata e complessa - si riferisce in un comunicato da Federconsumatori -, che va affrontata con cautela, ma soprattutto con rispetto. Il dibattito attorno alla normativa richiede un confronto leale e l'impegno a rispettare la volontà e la scelta del paziente."



La federazione dei consumatori sottolinea quindi: "Non giova in tal senso, anzi risulta del tutto pretestuoso, oltre che inesatto, parlare di 'cultura della morte' e di aiuto a morire, di forme di eutanasia omissiva, di medici che diventano 'esecutori testamentari'."



"Federconsumatori ritiene necessario riconoscere e garantire il diritto e la libertà di scelta del paziente di sospendere i trattamenti sanitari, in particolare la nutrizione e l'idratazione artificiale, nonché il diritto di richiedere la sedazione profonda. - dichiara - La libertà del paziente deve essere preservata e garantita al di sopra di ogni preconcetto e di ogni confessione."