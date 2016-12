Banche: con risorse pubbliche unica soluzione è nazionalizzazione, dice Federconsumatori

"Il Parlamento ha autorizzato l'aumento fino a 20 miliardi del debito pubblico per salvaguardare la stabilità del sistema bancario italiano. Un'operazione che giunge con grave ritardo - si rende noto da Federconsumatori -, frutto della preoccupante sottovalutazione della situazione, delle difficoltà e delle crisi in atto."



Dalla federazione dei consumatori precisano inoltre: "Dapprima sono state adottate misure come il salva banche, a cui si sono aggiunte le disattenzioni ed i mancati controlli sulle banche venete, operazioni che hanno mandato in fumo i risparmi di centinaia migliaia di cittadini. Ora si decide di stanziare delle risorse per sanare la situazione. "



«L'unica richiesta su cui siamo irremovibili è quella di nazionalizzare gli istituti che ricorreranno a tale sussidio: si tratta di un preciso dovere morale nel rispetto dei cittadini» dichiarano Rosario Trefiletti ed Elio Lannutti, presidenti di Federconsumatori e Adusbef.



"Se lo Stato mette a disposizione delle risorse pubbliche, è giusto che l'istituto faccia capo allo Stato" si prosegue.



"Per quanto riguarda le modalità con cui avverrà l'operazione di salvataggio attraverso tale paracadute è necessario garantire categoricamente l'impegno preso a tutela dei risparmiatori - si illustra infine -, che non dovranno rimetterci nemmeno un euro. Monitoreremo e siamo pronti ad intervenire con iniziative ed azioni se tale promessa non venisse mantenuta."