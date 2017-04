Vacanze di Pasqua 2017: in viaggio 10 milioni, 93% rimarrà in Italia

Federalberghi pubblica i dati sugli italiani che hanno programmato le vacanze di Pasqua.

"Sono quasi 10 milioni gli italiani che hanno programmato di mettersi in viaggio per la Pasqua 2017, con un incremento del 2,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il 93% sceglierà di rimanere in Italia mentre il restante 7% opterà per una località estera" segnala in una nota Federalberghi.



"E' in crescita anche il giro d'affari, che si attesta a quota 3,34 miliardi di euro (+3,6%). - si precisa - Le mete preferite da quanti rimarranno entro i confini nazionali saranno le località d'arte (29,1%), il mare (28,8%), la montagna (21,4%) e i laghi (4,5%). Per chi andrà all'estero, le grandi capitali europee assorbiranno il 69,5% della domanda, seguito dal 13,8% delle località marine e crociere" prosegue l'associazione.



L'ente di categoria puntualizza infine: "La permanenza media si attesterà sulle 3,4 notti (contro le 3,5 notti del 2016) con una spesa media comprensiva di tutte le voci (trasporto, alloggio, cibo e divertimenti) pari a 337 euro (contro i 332 euro del 2016) con un dettaglio di 310 euro per chi resterà in Italia e di 679 euro per chi sceglierà destinazioni estere. La struttura ricettiva preferita, sarà per il 32,5% la casa di parenti e amici, seguita dall'albergo (26,7%), dalla casa di proprietà (14,6%), dai bed and breakfast (10,4%), dall'agriturismo (4,4%), dai residence (3,4%) e dall'appartamento in affitto (3%)."