Fausto Leali operato a Monza: "ernie non mi davano più tregua"

Fausto Leali su Facebook rivela di essere stato operato a Monza per "diverse ernie che non mi davano più tregua" e rassicura i fan sulla sua salute.

A sorpresa, nel tardo pomeriggio di ieri Fausto Leali pubblica una sua foto su Facebook dove si vede il cantante steso su un letto d'ospedale. Niente di grave, per fortuna, come rassicura subito Fausto Leali informando i fan di essere stato operato "al policlinico di Monza per diverse ernie che non mi davano più tregua" come scrive in un post.



"Intervento eseguito alla grande dal prof Pizzi e la sua straordinaria equipe - aggiunge Fausto Leali - ringrazio affettuosamente chi con amore fa questo lavoro e aiuta il prossimo a prescindere da chi sia".

Il cantante quindi assicura: "Sto bene !!!! Abbraccio tutti e a presto con nuovi progetti - aggiunge - perché progettare mantiene giovani. Buona salute a tutti perché è la cosa più importante che ci sia".