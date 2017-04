Papa Francesco a Fatima: pastorelli Francesco e Giacinta santi il 13 maggio

Papa Francesco ha annunciato che il 13 maggio, nel corso del suo viaggio apostolico a Fatima, renderà santi i pastorelli Francesco e Giacinta Marto, che assistettero, insieme a Lucia dos Santos alle apparizioni di Nostra Signora di Fatima, di cui ricorre quest'anno il centenario.

I pastorelli di Fatima, Francesco e Giacinta Marto, saranno proclamati santi il 13 maggio prossimo. Lo ha annunciato questa mattina Papa Francesco nel corso del Concistoro ordinario pubblico per il voto su alcune cause di canonizzazione.



La canonizzazione quindi avverrà durante il viaggio apostolico di Papa Francesco a Fatima nel centenario delle Apparizioni della Vergine. Francesco e Giacinta Marto furono beatificati il 13 maggio 2000 da Papa Giovanni Paolo II.



I due pastorelli Francesco e Giacinta assistettero, insieme a Lucia dos Santos alle apparizioni di Nostra Signora di Fatima, iniziate il 13 maggio 1917 e terminate il 13 ottobre 1917. Francisco e Giacinta, come predisse la Madonna, morirono poco dopo, rispettivamente il 4 aprile 1919 (all'età di 11 anni) ed il 20 febbraio 1920 (all'età di 10 anni).



La terza pastorella, Suor Lucia, custode dei tre segreti della Madonna di Fatima, morì invece nel 2005, quasi 98enne, dopo aver passato quasi tutto il resto della sua vita in clausura.