M5S Roma smantella asili nido convenzionati: popolo Family Day in piazza

Il popolo del Family Day sabato 8 aprile sarà davanti al Campidoglio per protestare contro la delibera con cui la giunta Raggi (M5S) "sta smantellando la rete di asili nido convenzionati di Roma", come denuncia l'associazione Generazione Famiglia.

"Sabato 8 aprile alle 10:30 al Campidoglio Generazione Famiglia sarà al fianco delle madri e dei padri di Roma che vogliono restare liberi di scegliere i migliori servizi educativi per i loro figli, soprattutto nella fascia d'età più delicata dell'infanzia" annuncia in una nota Filippo Savarese, portavoce dell'associazione Generazione Famiglia, copromotrice del Family Day.



La manifestazione è stata organizzata per contestare la delibera con cui la giunta M5S "sta smantellando la rete di asili nido convenzionati di Roma", viene denunciato.



"La Giunta Raggi sta massacrando la rete dei nidi convenzionati, che svolgono da anni un lavoro egregio facendo tra l'altro risparmiare centinaia di migliaia di euro al Comune, per ragioni di pura ideologia statalista. - viene spiegato - Il Comune vuole costringere le famiglie a iscrivere i figli ai nidi comunali, che sono molti meno e meno diffusi, arrecando un danno enorme alla gestione della loro giornata quotidiana".



"La rete di nidi convenzionati sta subendo un attacco assurdo dettato da ragioni di pura ideologia statalista", viene quindi evidenziato.



"Tutto questo perché? Per il mito per cui la Pubblica Amministrazione deve avere il pieno controllo delle scelte dei cittadini. Folle! - afferma Generazione Famiglia - Inoltre, le famiglie del Family Day hanno un motivo di preoccupazione in più, visto che proprio la rete di nidi comunali è sempre stata sfruttata dalla politica come canale preferenziale per la sponsorizzazione di attività e corsi di formazione per il personale fondati sull'ideologia gender".