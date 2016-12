Zero Branco: scrive addio su Facebook e si spara, 6 mesi fa la morte della moglie

Non avrebbe retto al dolore per la morte della moglie, stroncata da un tumore in pochi mesi all'età di 46 anni lo scorso anno a giugno, e così ha deciso di farla finita. Prima di spararsi, però, Marco Favero, 51enne originario di Spinea e titolare della pizzeria "Al settimo cielo" sulla Noalese a Zero Branco, ha scritto un ultimo post sulla sua pagina Facebook: "Addio.. non ce la faccio più" seguito da tre emoticon con le lacrime.



Qualche amico ha provato a contattarlo, ma Favero ha preso la pistola regolarmente detenuta dalla madre e si è suicidato davanti alla pizzeria che gestiva. A trovare il corpo un passante, che ha immediatamente allertato il 118 ma per Marco Favero ormai non c'era più nulla da fare. L'uomo lascia orfani due figli piccoli.