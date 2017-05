UE, multa da 110 milioni a Facebook: negò condivisione dati con WhatsApp

L'Antitrust UE ha inflitto a Facebook una maxi multa da 110 milioni perché nel 2014 negò alla Commissione europea che avrebbe acquisito i dati degli account WhatsApp, come invece avvenne nel 2016.

Dopo la multa da 3 milioni inflitta a Facebook dall'Antitrust italiana, arriva la maxi sanzione europea. L'Antitrust UE ha infatti inflitto a Facebook una multa da 110 milioni di euro perché aveva negato che i dati dei profili WhatsApp sarebbero stati messi in condivisione, come invece avvenuto nel 2016.



Nel 2014, infatti, la Commissione europea diede il proprio ok alla fusione tra Facebook e WhatsApp, ma all'epoca Menlo Park assicurò che non sarebbe stato possibile collegare i due account. Incredibile il fatto che la Commissione UE ci credette. A fine 2016, la società di Mark Zuckerberg ammise invece di aver commesso l'infrazione, e proprio per questa (tardiva) collaborazione l'UE ha ridotto la sanzione da 250 milioni (apri all'1% del fatturato di Facebook) a 110 milioni di euro.



"Gli errori che abbiamo fatto nel 2014 non erano intenzionali e la Commissione ha confermato che non avevano impatto sull'esito dell'analisi della fusione", precisa quindi un portavoce di Facebook dopo l'annuncio della multa. La sanzione non è comunque legata ai procedimenti legali in corso legati alla privacy dell'aggiornamento dei termini di utilizzo del servizio imposti agli utenti WhatsApp nell'agosto 2016.