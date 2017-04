Matteo Markus Bok: esce nuovo singolo "Just one lie" ma non in Italia

Matteo Markus Bok annuncia che il 12 maggio uscirà il suo nuovo singolo 'Just one lie', ma solo in Germania, Austria e Svizzera. Il cantante però assicura: "Presto tante news anche per l'Italia!".

Matteo Markus Bok, il ragazzino che ha stregato la Germania, annuncia che tra poco più di un mese uscirà il suo nuovo singolo (sempre che non si tratti di un pesce d'aprile).



Su Facebook rivela infatti: "Finalmente posso annunciarvelo: il mio nuovo singolo si intitola 'Just one lie' ed uscirà il 12 maggio in Germania, Austria e Svizzera distribuito da Sony Music Germany! Sono davvero troppo emozionato...".



E per i fan del Bel Paese? Matteo Markus Bok rassicura: "Presto tante news anche per l'Italia!".

Redazione

© riproduzione riservata | online: 01/04/2017 | update: 01/04/2017

• DALLA PRIMAPAGINA:

• POTREBBE INTERESSARTI: