Facebook e Instagram: al via il "Segnala foto" contro il revenge porn

La Polizia postale spiega come usare il nuovo strumento messo a disposizione da Facebook (anche su Messenger e Instagram) per contrastare il evenge porn, cioè la pubblicazione di immagini intime e private senza il permesso della persona coinvolta.

"Facebook ha messo a disposizione dei suoi iscritti nuovi strumenti per contrastare il fenomeno del 'revenge porn', cioè la pubblicazione di immagini intime e private senza il permesso della persona coinvolta. I nuovi sistemi consentono di segnalare più facilmente le immagini di questo tipo e di impedire che siano pubblicate nuovamente sul social network, attraverso un sistema automatico di confronto e identificazione delle fotografie" spiega la Polizia postale, sul suo account "Una vita da social".



"Il nuovo sistema dovrebbe contribuire a ridurre la diffusione online di immagini private allo scopo di umiliare una persona - spesso donne - per i motivi più vari (generalmente in seguito alla fine di una relazione). Secondo uno studio condotto negli Stati Uniti, il 93 per cento delle vittime di 'revenge porn' riferisce di avere subìto uno stress emotivo molto forte, mentre l'82 per cento ha detto di avere avuto difficoltà nella vita sociale, sul lavoro o in altre aree importanti della propria vita", si specifica.



"Facebook invita chiunque noti immagini intime che sembrano pubblicate senza il consenso di una delle persone coinvolte a utilizzare l'opzione 'Segnala foto', utilizzando il menu che compare cliccando sulla freccia in alto a destra nel post. - viene quindi spiegato - La foto viene valutata dal gruppo di controllo dei contenuti e, nel caso in cui violi effettivamente le regole, rimossa dal social network. In molti casi la rimozione comporta anche la disattivazione dell'account che ha pubblicato l'immagine senza permesso, decisione che può essere contestata dal proprietario del profilo se pensa che sia stata assunta per errore".



"La foto rimossa viene inoltre analizzata dai sistemi di riconoscimento delle immagini di Facebook: - si precisa - nel caso di un nuovo tentativo di pubblicazione, il sistema rileva la presenza della medesima immagine e impedisce di pubblicarla. Il divieto vale anche sulle altre applicazioni gestite da Facebook come Messenger e Instagram. Questa soluzione dovrebbe contribuire a ridurre sensibilmente la circolazione di immagini intime che vengono diffuse senza consenso sui social network. La nuova funzione sarà messa progressivamente a disposizione di tutti gli iscritti al social network nelle prossime settimane. Facebook ha anche realizzato una breve guida per spiegare come comportarsi quando si è vittime di 'revenge porn' sul suo social network".