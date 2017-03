Facebook: bollata ufficialmente la prima fake news sulla News Feed

Facebook ha cominciato a far apparire sulle News Feed il bollino rosso con triangolo d'allarme che indica una fake news. Il primo articolo colpito è una notizia inventata su Donald Trump.

Dopo la conferma di sentirsi ormai una media company, Facebook comincia a comportarsi come un editore. Il problema è che Mark Zuckerberg bolla, letteralmente, contenuti che non sono i suoi.



Facebook ha infatti iniziato ufficialmente la guerra contro le fake news. Nella sua News Feed è apparso i primo alert (un quadrato rosso con all'interno il triangolo simbolo dell'allarme) con affianco la scritta "Disputed (cioè "contestato") by Snopes.com and PolitiFact, vale a dire gli enti a cui Facebook si appoggia per il fact checking.



La "notizia" è su Donald Trump, o meglio su un "Dispositivo Android poco sicuro di Trump fonte di recenti leaks dalla Casa Bianca" come titolo dell'articolo. Il sito che l'ha pubblicato il 26 febbraio è TheSeattleTribune, che si definisce furbescamente "news and entertainment satire web publication".



C'è chi teme però che nel prossimo futuro Facebook possa adottare il bollino dell'infamia anche per screditare notizie vere ma poco mainstream.