Turchia: figlia si sposa senza il permesso, padre si uccide su Facebook Live

Un padre si suicida in diretta su Facebook Live, disperato per il fatto che la figlia ha deciso di sposarsi senza chieedergli il consenso.

Nonostante Menlo Park nel marzo scorso ha annunciato che avrebbe analizzato tutti i post, i commenti ed i live video alla ricerca di qualche "pensiero suicida" (grazie ad un algoritmo ma soprattutto a 7.500 dipendenti), in Turchia si è suicidato un uomo su Facebook Live.

Da quanto si apprende, l'uomo era disperato per il fatto che la figlia avesse deciso di sposarsi nonostante non gli avesse chiesto il consenso e così, pistola e smartphone alla mano, ha deciso di rendere pubblica sul social la sua disperazione.

Amici e famigliari, inermi di fronte allo schermo che trasmetteva il video, hanno pregato l'uomo di non togliersi la vita ma è stato inutile. Improvvisamente, l'uomo si è puntato la pistola alla tempia e si è sparato.

Ancora una volta la fantomatica intelligenza artificiale di Facebook non è riuscita ad evitare non tanto il suicidio ma la trasmissione live del dramma.

"Siamo profondamente rattristati da questa tragedia - ha poi commentato Facebook - Non consentiamo la promozione di autolesionismo o suicidio su Facebook. Vogliamo che le persone possano avere un'esperienza sicura su Facebook e lavoriamo con organizzazioni di tutto il mondo per fornire assistenza a persone in difficoltà".