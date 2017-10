Fabrizio Moro: La felicità è un nuovo singolo in radio

Nuovo singolo in uscita per Fabrizio Moro. Il brano estratto dal suo ultimo album è "La felicità".

Fabrizio Moro pubblica un nuovo estratto dall'ultimo album Pace. Da venerdì 27 ottobre, in fatti, in radio e nei digital store esce "La felicità", una ballata che arriva dopo i singoli "Sono anni che ti aspetto" (2016), "Portami via" (brano del Festival di Sanremo) e "Andiamo" (21 aprile 2017).

Fabrizio Moro, nel frattempo, è al lavoro sul suo nuovo album, uscita prevista nel 2018.